Tunceli'de sahaya giren köpek kale önünde uyudu

- Tunceli'de Dersimspor ile Serhat Ardahanspor'un maçı sırasında bir köpek sahaya girdi.
- Kalenin önünde uyuyan köpek için maç kısa süre durduruldu.
- Köpek saha dışına çıkarıldıktan sonra maç devam etti.
Tunceli'de Bölgesel Amatör Lig’de Dersimspor ile Serhat Ardahanspor, Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
1-1 beraberlik sona eren maçın ikinci yarısının başında sahaya giren köpek, kalenin önüne uzanarak uyumaya başladı.
Karşılaşmayı durduran hakem, köpeğin saha dışına çıkarılmasını istedi.
YERİNDEN KALKMADI
Sahadaki bazı futbolcuların köpeği çıkarmaya çalışmasına rağmen uykusunu bozmak istemeyen köpek, yerinden kalkmadı.
DAHA SONRA SAHA DIŞINA ÇIKTI
Bunun üzerine teknik ekipten bir kişinin pet şişedeki sudan az miktar serpmesiyle köpek, saha dışına yönlendirildi.
Köpeğin ayrılmasının ardından maç, kaldığı yerden devam etti.
Sahadaki o anlar, tribünlerde tebessümle karşılandı.