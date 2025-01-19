Boluspor'a Iğdır FK karşısında tek gol yetti

Haber Merkezi
1. Lig'in 20. hafta mücadelesşnde Iğdır FK ile Boluspor karşı karşıya geldi.
Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Boluspor oldu.
Boluspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Jefferson kaydetti.
BOLUSPOR, ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ
Ligde son üç karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Boluspor puanını 31'e yükseltti. Son üç maçını kaybeden Iğdır FK 25 puanda kaldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Iğdır FK, Adanaspor'a konuk olacak. Boluspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
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