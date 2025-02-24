Boluspor’da Fethi Özer bu sezon çıkışa geçti

1’inci Lig’in 26’ncı haftasında Boluspor deplasmanda Manisa FK’yı 2-0 mağlup ederek Play-Off hattı için iddiasını sürdürdü.
Bolu ekibinin 28 yaşındaki stoperi Fethi Özer de mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Geçtiğimiz sezon geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sadece 1 resmi maçta forma giyebilen tecrübeli savunmacı, bu sezon 19 maçta görev alarak takımına 1 gollük katkıda bulundu.
Sakatlığını atlatan ve kırmızı-beyazlı ekibin vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Fethi, savunmada yaptığı kritik müdahalelerle de dikkat çekiyor.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Hedeflerinin Süper Lig’e yükselmek olduğunu söyleyen Fethi Özer, şu şekilde konuştu:
Geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık yaşadım ve uzun süre sahalardan uzak kaldım. Bu sene düzenli olarak forma giymeye başladığım için çok mutluyum. Play-Off yarışımız devam ediyor. Süper Lig’e yükselmek için elimizden geleni yapacağız.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış