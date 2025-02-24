Boluspor’da Fethi Özer bu sezon çıkışa geçti

DHA

1’inci Lig’in 26’ncı haftasında Boluspor deplasmanda Manisa FK’yı 2-0 mağlup ederek Play-Off hattı için iddiasını sürdürdü.

Bolu ekibinin 28 yaşındaki stoperi Fethi Özer de mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Geçtiğimiz sezon geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sadece 1 resmi maçta forma giyebilen tecrübeli savunmacı, bu sezon 19 maçta görev alarak takımına 1 gollük katkıda bulundu.

Sakatlığını atlatan ve kırmızı-beyazlı ekibin vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Fethi, savunmada yaptığı kritik müdahalelerle de dikkat çekiyor.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Hedeflerinin Süper Lig’e yükselmek olduğunu söyleyen Fethi Özer, şu şekilde konuştu: