Boluspor'da Turgay Altay dönemi sona erdi 1. Lig’de 3 haftada 2 puan toplayabilen Boluspor’da Teknik Direktör Turgay Altay ile yollar ayrıldı.

AA

1. Lig'de mücadele eden Boluspor, teknik direktör Turgay Altay ile yollarını ayırdı.

Altay ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan kulüp, ligde ilk 3 haftada 2 puan alınmasının ardından teknik adam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Altay'a hizmetlerinden ötürü teşekkür eden ve kariyerinde başarılar dileyen kulüp yetkililerinin, yeni teknik adamı belirlemesi bekleniyor.

3 maçta 2 puan topladı

Fenerbahçe ve Konyaspor'da yardımcı antrenör, Manisa FK ve Göztepe'de ise teknik direktör olarak görev yapan Altay yönetiminde bu sezon 3 maça çıkan Bolu temsilcisi, evinde birer yenilgi ve beraberlik, deplasmanda da bir beraberlik yaşadı.

Boluspor, ligde 2 puanla 16. sırada yer alıyor.