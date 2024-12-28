Bomba iddia! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

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Fenerbahçe'de muhalefet dönemi bitti, birlik-beraberlik dönemi başladı. Şampiyonluk yarışında geri kalan takımı, camia olarak tek ses destek kararı alındı.

Eski başkan Aziz Yıldırım'ın da kongreden sonra arasındaki buzların eridiği Başkan Ali Koç'a bir teklifle geldiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un yılbaşından önce bir araya gelecekleri ve ikinci yarı öncesinde bir değerlendirme toplantısı yapacakları öğrenildi.

KULİS BİLGİSİ: FUTBOL ŞUBESİ AZİZ YILDIRIM'A VERİLECEK

Kulislerde, Aziz Yıldırım'ın futbol şubesinde aktif bir rol üstlenebileceği ve şubenin tamamen onun sorumluluğuna devredilebileceği konuşuluyor. Ayrıca, Acun Ilıcalı ile ilgili de radikal bir karar alınabileceği iddia ediliyor.

Bu arada Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in iddiasına göre; Aziz Yıldırım, Ali Koç'un pek çok konuda haklı olduğunu ancak şampiyonluk gelmediği için camiada başkana karşı bir isyan olduğunu savunduğu da gelen haberler arasında.

"BİR GÖREV VERİLİRSE HAZIRIM"