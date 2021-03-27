Hatayspor forması giyen Boupendza'nın Gabon Milli Takımı kampında yapılan son korona testi pozitif çıktı. Golcü futbolcu karantinaya alınırken Galatasaray maçındaki durumu belirsizliğini koruyor.

Süper Lig gol krallığı yarışında zirvede bulunan Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

KARANTİNAYA ALINDI

Football365 Afrique'in haberinde Boupendza'nın Milli takım kampında gerçekleştirilen koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Angola maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi. Boupendza ile birlikte testi pozitif çıkan bir diğer isim olan Kevin Mayi'nin karantina altına alındığı ve durumlarının gözlemlendiği aktarıldı.





RAKİP GALATASARAY

Boupendza'nın Türkiye'ye dönüşü ile ilgili prosedürün nasıl işleyeceği ise şimdiden merak konusu olurken, Hatayspor'un 3 Nisan'da Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmaya Boupendza'nın yetişip yetişmeyeceği henüz netlik kazanmadı.



