Braga'dan Trabzonspor'a çifte transfer Bordo mavili kulüp, Braga'dan forvet Simon Banza'yı kiralarken, genç stoper Serdar Saatçı'yı da bonservisiyle kadrosuna kattı.

Haber Merkezi

Süper Lig'de durgun bir başlangıç yapan ve Avrupa'da beklentileri karşılayamayan Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra Şenol Güneş ile anlaşan Trabzonspor, kadrosuna 2 takviye daha yaptı.

BRAGA'DAN BİR FORVET BİR DE DEFANS

Bordo mavililer, Portekiz ekibi Braga'dan forvet oyuncusu Simon Banza'yı kiralarken, genç defans oyuncusu Serdar Saatçı'yı bonservisiyle transfer etti.

SERDAR İÇİN 25. MİLYON EURO ÖDENECEK

Trabzonspor, 21 yaşındaki oyuncu için Braga'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.