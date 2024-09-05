Braga'dan Trabzonspor'a çifte transfer

Haber Merkezi
Süper Lig'de durgun bir başlangıç yapan ve Avrupa'da beklentileri karşılayamayan Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra Şenol Güneş ile anlaşan Trabzonspor, kadrosuna 2 takviye daha yaptı.
BRAGA'DAN BİR FORVET BİR DE DEFANS
Bordo mavililer, Portekiz ekibi Braga'dan forvet oyuncusu Simon Banza'yı kiralarken, genç defans oyuncusu Serdar Saatçı'yı bonservisiyle transfer etti.
SERDAR İÇİN 25. MİLYON EURO ÖDENECEK
Trabzonspor, 21 yaşındaki oyuncu için Braga'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
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