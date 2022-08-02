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- Breidablik - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Breidablik - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak olan Breidablik - Başakşehir maçının ne zaman oynanacağı gündem oldu.İşte maçın oynanacağı gün ve saat..
- 02.08.2022 - 13:19
Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı eleyerek bir üst tura çıkmayı başarmıştı.
Emre Belözoğlu yönetiminde yen sezona hazırlanan Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik ile eşleşti.
Futbolseverler deplasmanda oynanacak Breidablik - Başakaşehir maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı sorusuna cevap arıyor.İşte kritik maçın detayları..
Breidablik - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?
Breidablik - Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te başlyacak.Maçın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.