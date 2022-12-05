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- Brezilya - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Brezilya - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 05.12.2022 - 09:46
- Güncelleme : 05.12.2022 - 10:01
Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçları büyük heyecana sahne oluyor.
Bugün oynanacak olan Brezilya - Güney Kore maçının detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maçın kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.
Grup aşamalarının son maçında Kamerun'a 1-0 mağlup olan Brezilya 6 puan ile lider olarak gruptan çıktı. Rakibi Güney Kore ise son maçta Portekiz'i 2-1 yenerek sürpriz bir şekilde son 16 turuna kalmayı başardı.
Peki Brezilya - Güney Kore maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın detayları..
Brezilya - Güney Kore maçı ne zaman oynanacak?
Brezilya - Güney Kore son 16 turu maçı bugün saat 22.00'de oynanacak. Stadyum 974'te oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.