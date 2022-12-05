Brezilya - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brezilya - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Güney Kore kozlarını paylaşacak. Peki maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçları büyük heyecana sahne oluyor.

Bugün oynanacak olan Brezilya - Güney Kore maçının detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maçın kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

Grup aşamalarının son maçında Kamerun'a 1-0 mağlup olan Brezilya 6 puan ile lider olarak gruptan çıktı. Rakibi Güney Kore ise son maçta Portekiz'i 2-1 yenerek sürpriz bir şekilde son 16 turuna kalmayı başardı.

Peki Brezilya - Güney Kore maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın detayları..

Brezilya - Güney Kore maçı ne zaman oynanacak?

Brezilya - Güney Kore son 16 turu maçı bugün saat 22.00'de oynanacak. Stadyum 974'te oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.