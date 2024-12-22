Bright Osayi-Samuel İngiltere'ye gitti! Premier Lig maçı izledi

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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal, Crystal Palace deplasmanına konuk oldu. Selhurst Park'taki mücadeleyi Arsenal 5-1'lik skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 6 ve 14. dakikalarda Gabriel Jesus, 38. dakikada Kai Havertz, 60. dakikada Gabriel Martinelli ve 84. dakikada Declan Rice attı.

Crystal Palace'ın tek golü 11. dakikada Osmaila Sarr'dan geldi.

PREMIER LİG MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile berabere kaldığı ve araya girdiği mücadelenin ardından İngiltere'ye gitti.

Osayi Samuel, Premier Lig'deki Crystal Palace - Arsenal karşılaşmasını tribünden takip etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

KAFALARI KARIŞTIRDI

26 yaşındaki oyuncunun bu hamlesi, transfer iddialarını da gündeme getirdi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz yeni sözleşmeye imza atmayan Osayi-Samuel'in adı, geçtiğimiz transfer dönemlerinde Crystal Palace ile anılmıştı.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

2021 yılından bu yana Fenerbahçe formasını giyen başarılı futbolcu, sarı-lacivertlilerde 157 resmi maça çıktı.

8 milyon euro piyasa değeri bulunan Osayi, bu maçlarda 7 gol ve 14 asistle mücadele etti.