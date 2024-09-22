Bronckhorst, Muçi'nin neden kadroda olmadığını açıkladı

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Süper Lig'in 6. haftası, Beşiktaş ve Eyüspor'un karşılaşmasına sahne oldu.

Rakibini sahasında ağırlayan siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

"BU KONUDA BANA GÜVENİN"

Bronckhorst yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Muçi kadroda yok. Geçen hafta Cher yoktu. Kadroda olmayan oyuncular ile ilgili sorular sorulabilir ama 21 kişilik bir kadro oluşturup 11'le sahaya çıkıyoruz. Bu konuda bana güvenin. Rakibe, form durumlarına göre kadro oluşturuyoruz. Bir bütünü düşünerek kadroyu oluşturuyoruz. Zannetmeyin ki maçları izleyip 21 kişi seçiyoruz."