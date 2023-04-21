Bruma, Portekiz Ligi'ne damgasını vurdu! Fenerbahçe'den Braga'ya kiralık olarak giden Bruma, devre arasının en verimli transferi olarak seçildi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesine devam eden Fenerbahçe'de sezonun başında Hollanda ekibi PSV'den kadroya dahil edilen Bruma ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

İlk olarak takıma kiralık olarak katılan daha sonra ise bonservisi alınan Portekizli futbolcu, sarı-lacivertli formayı ligin ilk yarısında giymekte zorlandı.

Fenerbahçe'de şans bulamadı

Hücum oyuncusu, Fenerbahçe'de ilk yarının büyük çoğunluğunu kadro dışı olarak geçiren ve yalnızca 5 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu devre arası transfer döneminde kiralandığı Braga'da gösterdiği performansla alkışları topladı.

"İstatistikler kanıtlıyor ki Bruma devre arasının en iyi transferi"

O Jogo'nun haberinde, Fenerbahçe'ye sezon başında kiralık olarak katılan ve daha sonrasında Ocak transfer döneminde 4.25 milyon euro'ya bonservisiyle kadroya katılan Bruma'nın performansını ve transferini devre arasının en iyisi olarak yorumladı.

Devre arasında katıldığı Braga'ya iyi bir katkı sağlayan Bruma için haberin detaylarında şu sözlere yer verildi:

"Goller ve asistler ile takımını güçlendiriyor. İstatistikler kanıtlıyor ki Bruma devre arasının en iyi transferi ve 2 ay sonra geri dönecek..."

3 gol 3 asist yaptı

Yetenekli oyuncu, ülkesinin takımlarından Braga ile bugüne dek 7'si ilk 11 olmak üzere 13 maça çıktı. Bruma bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle oynadı.