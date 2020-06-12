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    BT Sport, Süper Lig maçlarını yayınlayacak

    Birleşik Krallık ve İrlanda'da yayın yapan, İngiltere Premier Lig'in de yayıncılarından birisi olan BT Sport, Süper Lig'de kalan 8 haftayı canlı yayınlayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2020 - 15:20
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    BT Sport, Süper Lig maçlarını yayınlayacak

    Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınan Süper Lig, bugün itibarıyla yeniden start alıyor.

    Kalan karşılaşmalarla ilgili ise İngiltere'den bir haber geldi...

    SÜPER LİG MAÇLARINI YAYINLAYACAK

    Birleşik Krallık ile İrlanda'da yayın yapan spor kanalı BT Sport, sezon sonuna kadar Süper Lig karşılaşmalarını yayınlayacağını duyurdu.

    BT Sport sitesinde yer alan habere göre; bugün Süper Lig'de oynanacak olan Göztepe-Trabzonspor, cumartesi günü Beşiktaş-Antalyaspor ve pazar günü  Rizespor-Galatasaray karşılaşmalarını canlı olarak yayınlanacak.

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