BT Sport, Süper Lig maçlarını yayınlayacak

Birleşik Krallık ve İrlanda'da yayın yapan, İngiltere Premier Lig'in de yayıncılarından birisi olan BT Sport, Süper Lig'de kalan 8 haftayı canlı yayınlayacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınan Süper Lig, bugün itibarıyla yeniden start alıyor.

Kalan karşılaşmalarla ilgili ise İngiltere'den bir haber geldi...

SÜPER LİG MAÇLARINI YAYINLAYACAK

Birleşik Krallık ile İrlanda'da yayın yapan spor kanalı BT Sport, sezon sonuna kadar Süper Lig karşılaşmalarını yayınlayacağını duyurdu.

BT Sport sitesinde yer alan habere göre; bugün Süper Lig'de oynanacak olan Göztepe-Trabzonspor, cumartesi günü Beşiktaş-Antalyaspor ve pazar günü Rizespor-Galatasaray karşılaşmalarını canlı olarak yayınlanacak.