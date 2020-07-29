BTC Türk Yeni Malatyaspor’a CEO Başkan

Türk futbolunda bir ilk, profesyonel bir CEO, BTC Türk Yeni Malatyaspor Kulübü’ne başkan oluyor.

Avrupa ve Amerika’da görmeye alıştığımız profesyonel kulüp yöneticiliği artık Türkiye’de de olacak.

AHMET KÖSE, YENİ MALATYASPOR BAŞKANI OLUYOR

Uzun yıllardır Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın özellikle Amerika ve yurt dışındaki diğer operasyonlarını yöneten Ahmet Köse, BTC Türk Yeni Malatyaspor’un yeni başkanı oluyor.

Tamamı profesyonellerden oluşan güçlü bir yönetim ekibi kurduğu öğrenilen Ahmet Köse’nin önümüzdeki günlerde açıklama yapacağı değerlendiriliyor.

Kötü bir sezon geçiren BTC Türk Yeni Malatyaspor son yıllardaki kötü yönetim performansı nedeniyle hem finansal olarak hem de futbol olarak zor günler geçiriyor.

BTC Türk Yeni Malatyaspor’un sürdürülebilir ve istikrarlı bir yönetime kavuşması dünyada ve Türkiye’de bulunan 3 milyondan fazla Malatyalının ortak paydası ve tek hayali.

Bütün dünyada finansal olarak sürdürebilirliği tartışılan futbol sektörünün artık profesyoneller tarafından yönetileceği konuşulurken, BTC Türk Yeni Malatyaspor’a da alanında uzman bir profesyonel olan Ahmet Köse’nin aday olması spor otoriteleri ve yorumcuları tarafından oldukça olumlu bir gelişme olarak yorumlandı.

Ülkemizdeki profesyonellerin sorumluluk almaması nedeniyle futbol sektörünün dünyadaki değeri artmaya devam ederken ülkemizde büyük bir hızla düşüyor.