Bucaspor 1928 yine Nihat Yılmaz'a emanet

DHA

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yolların ayrılmasının ardından geçen haftaki Belediye Derincespor maçında takımın başında yer alan Sportif Direktör Nihat Yılmaz'ın, bu hafta deplasmanda oynanacak Nazillispor karşılaşmasında yine teknik sorumlu olarak görev yapacağı öğrenildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELLİ OLACAK

Derincespor randevusunu 2-1 kazanan sarı-lacivertlilerde yönetimin, takımı Nihat Yılmaz'a emanet etmeyi planladığı ancak Yılmaz'ın sportif direktörlük görevinde kalmak istediği ifade edildi.

Kurmayların, önümüzdeki hafta yeni teknik direktörü belirlemesi bekleniyor.