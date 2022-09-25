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    Bugün hangi maçlar var? 25 Eylül Pazar maç programı..

    25 Eylül Pazar günü oynanacak maçları programı futbolseverler tarafından araştırılıyor.İşte bugün oynanacak maçlar..
    • 25.09.2022 - 10:19
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    Bugün hangi maçlar var? 25 Eylül Pazar maç programı..

    Furbolseverler bugün oynanacak maçların programını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi.Bugün hangi maçların oynanacağı merak uyandırıyor.

    Pazar gününü futbol ile geçirmek isteyen futbolseverler bugün oynanacak maçları yakından takip ediyor.Liglere verilen Milli ara sebebiyle Avrupa Ligleri tatile girdi.

    UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri heyecanı yaşanıyor.Peki bugün hangi Milli maçlar var.İşte bugün oynanancak UEFA Uluslar Ligi maçlarının programı..

    25 Eylül Pazar maç programı

    16:00  Moldova - Liechtenstein

    16:00  Andorra - Letonya

    19:00 Slovakya - Belarus

    19:00 Azerbaycan - Kazakistan

    21:45 Avusturya - Hırvatistan

    21:45 Danimarka - Fransa

    21:45 Galler - Polonya

    21:45 Hollanda - Belçika

    21:45 Lüksemburg - Litvanya

    21:45 Faroe Adaları - Türkiye

     


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