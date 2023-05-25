Bugün hangi maçlar var? 25 Mayıs 2023 Pazar maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Perşembe günü oynanacak maçların programını merakla araştırıyor.
25 Mayıs 2023 Perşembe günü oynanacak maçların programı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Peki, 25 Mayıs Perşembe günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Türkiya Kupası
20:30 Ankaragücü - Başakşehir FK
İngiltere Premier Lig
22:00 Manchester United - Chelsea
İspanya La Liga
20:30 Mallorca - Valencia
22:30 Osasuna - Athletic Bilbao
Ukrayna Premier Lig
13:00 Minai - Rukh Vynnyky
14:00 FC Lviv - Chornomorets Odessa
14:00 Inhulets - Metalist 1925 Kharkiv
15:00 Hirnyk Kryvyi Rih - Metal Kharkiv