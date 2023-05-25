Bugün hangi maçlar var? 25 Mayıs 2023 Pazar maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Perşembe günü oynanacak maçların programını merakla araştırıyor.

25 Mayıs 2023 Perşembe günü oynanacak maçların programı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Peki, 25 Mayıs Perşembe günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Bugün hangi maçlar var? 25 Mayıs 2023 Pazar maç programı..

Türkiya Kupası

20:30 Ankaragücü - Başakşehir FK

İngiltere Premier Lig

22:00 Manchester United - Chelsea

İspanya La Liga

20:30 Mallorca - Valencia

22:30 Osasuna - Athletic Bilbao

Ukrayna Premier Lig

13:00 Minai - Rukh Vynnyky

14:00 FC Lviv - Chornomorets Odessa

14:00 Inhulets - Metalist 1925 Kharkiv

15:00 Hirnyk Kryvyi Rih - Metal Kharkiv