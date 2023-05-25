Bugün hangi maçlar var? 25 Mayıs 2023 Pazar maç programı.. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte 25 Mayıs 2023 Peşembe gününün maç programı…

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Perşembe günü oynanacak maçların programını merakla araştırıyor. 25 Mayıs 2023 Perşembe günü oynanacak maçların programı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 25 Mayıs Perşembe günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. Türkiya Kupası 20:30 Ankaragücü - Başakşehir FK İngiltere Premier Lig 22:00 Manchester United - Chelsea İspanya La Liga 20:30 Mallorca - Valencia 22:30 Osasuna - Athletic Bilbao Ukrayna Premier Lig 13:00 Minai - Rukh Vynnyky 14:00 FC Lviv - Chornomorets Odessa 14:00 Inhulets - Metalist 1925 Kharkiv 15:00 Hirnyk Kryvyi Rih - Metal Kharkiv