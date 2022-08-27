Bugün hangi maçlar var? 27 Ağustos Cumartesi maç programı..

Bugün hangi maçlar var? 27 Ağustos Cumartesi maç programı..

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçlar merak konusu oldu.İşte 27 Ağustos Cumartesi gününün maç programı..

Futbolseverler haftasonunu dolu dolu futbolla geçirmek için bugün ve yarın oynanacak maçların programını merak ediyor.Dünyanın önde gelen liglerinde bugün hangi maçların oynanacağı merak ediliyor.

Liglerin başlamasıyla birlikte uzun süren hasreti biten futbolseverler Avrupa'da bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı.Peki bugünün maç programı nasıl? İşte bugün Avrupa'nın en önemli liglerinde oynanacak maçların programı..

Spor Toto Süper Lig

Fatih Karagümrük - Ankaragücü

Adana Demirspor - Ümraniyespor

Alanyaspor - İstanbulspor

İngiltere Premier Lig

Southampton - Manchester United

Brentford - Everton

Brighton - Leeds United

Chelsea - Leicester City

Liverpool - Bournemouth

Manchester City - Crystal Palace

Arsenal - Fulham

Fransa Ligue 1

Auxerre - Strasbourg

Lens - Rennes

İspanya La Liga

Elche - Real Sociedad

Rayo Vallecano - Mallorca

Almeria - Sevilla

İtalya Serie A

Cremonese - Torino

Juventus - Roma

Milan - Bologna

Spezia - Sassuolo

Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Borussia Dortmund

Hoffenheim - Augsburg

Leipzig - Wolfsburg

Mainz - Bayer Leverkusen

Schalke 04 - Union Berlin

Bayern Münih - Mönchengladbach

Hollanda Eredivisie

Go Ahead - S. Rotterdam

Vitesse - Waalwijk

Feyenoord - Emmen

Heerenveen - Fortuna Sittard

Portekiz Primeira Liga

Maritimo - Portimonense

Boavista - Benfica

Sporting Lizbon - Chaves