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- Bugün hangi maçlar var? 27 Ağustos Cumartesi maç programı..
Bugün hangi maçlar var? 27 Ağustos Cumartesi maç programı..
- 27.08.2022 - 10:40
Futbolseverler haftasonunu dolu dolu futbolla geçirmek için bugün ve yarın oynanacak maçların programını merak ediyor.Dünyanın önde gelen liglerinde bugün hangi maçların oynanacağı merak ediliyor.
Liglerin başlamasıyla birlikte uzun süren hasreti biten futbolseverler Avrupa'da bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı.Peki bugünün maç programı nasıl? İşte bugün Avrupa'nın en önemli liglerinde oynanacak maçların programı..
Spor Toto Süper Lig
Fatih Karagümrük - Ankaragücü
Adana Demirspor - Ümraniyespor
Alanyaspor - İstanbulspor
İngiltere Premier Lig
Southampton - Manchester United
Brentford - Everton
Brighton - Leeds United
Chelsea - Leicester City
Liverpool - Bournemouth
Manchester City - Crystal Palace
Arsenal - Fulham
Fransa Ligue 1
Auxerre - Strasbourg
Lens - Rennes
İspanya La Liga
Elche - Real Sociedad
Rayo Vallecano - Mallorca
Almeria - Sevilla
İtalya Serie A
Cremonese - Torino
Juventus - Roma
Milan - Bologna
Spezia - Sassuolo
Almanya Bundesliga
Hertha Berlin - Borussia Dortmund
Hoffenheim - Augsburg
Leipzig - Wolfsburg
Mainz - Bayer Leverkusen
Schalke 04 - Union Berlin
Bayern Münih - Mönchengladbach
Hollanda Eredivisie
Go Ahead - S. Rotterdam
Vitesse - Waalwijk
Feyenoord - Emmen
Heerenveen - Fortuna Sittard
Portekiz Primeira Liga
Maritimo - Portimonense
Boavista - Benfica
Sporting Lizbon - Chaves