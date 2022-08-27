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    Bugün hangi maçlar var? 27 Ağustos Cumartesi maç programı..

    Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçlar merak konusu oldu.İşte 27 Ağustos Cumartesi gününün maç programı..
    • 27.08.2022 - 10:40
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    Bugün hangi maçlar var? 27 Ağustos Cumartesi maç programı..

    Futbolseverler haftasonunu dolu dolu futbolla geçirmek için bugün ve yarın oynanacak maçların programını merak ediyor.Dünyanın önde gelen liglerinde bugün hangi maçların oynanacağı merak ediliyor.

    Liglerin başlamasıyla birlikte uzun süren hasreti biten futbolseverler Avrupa'da bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı.Peki bugünün maç programı nasıl? İşte bugün Avrupa'nın en önemli liglerinde oynanacak maçların programı..

    Bugün hangi maçlar var? 27 Ağustos Cumartesi maç programı.. #1

    Spor Toto Süper Lig

    Fatih Karagümrük - Ankaragücü

    Adana Demirspor - Ümraniyespor

    Alanyaspor - İstanbulspor

    İngiltere Premier Lig

    Southampton - Manchester United

    Brentford - Everton

    Brighton - Leeds United

    Chelsea - Leicester City

    Liverpool - Bournemouth

    Manchester City - Crystal Palace

    Arsenal - Fulham

    Fransa Ligue 1

    Auxerre - Strasbourg

    Lens - Rennes

    İspanya La Liga

    Elche - Real Sociedad

    Rayo Vallecano - Mallorca

    Almeria - Sevilla

    İtalya Serie A

    Cremonese - Torino

    Juventus - Roma

    Milan - Bologna

    Spezia - Sassuolo

    Almanya Bundesliga

    Hertha Berlin - Borussia Dortmund

    Hoffenheim - Augsburg

    Leipzig - Wolfsburg

    Mainz - Bayer Leverkusen

    Schalke 04 - Union Berlin

    Bayern Münih - Mönchengladbach

    Hollanda Eredivisie

    Go Ahead - S. Rotterdam

    Vitesse - Waalwijk

    Feyenoord - Emmen

    Heerenveen - Fortuna Sittard

    Portekiz Primeira Liga

    Maritimo - Portimonense

    Boavista - Benfica

    Sporting Lizbon - Chaves


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