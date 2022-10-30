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    Bugün hangi maçlar var? 30 Ekim 2022 Pazar maç programı..

    Futbolseverler 30 Ekim Pazar günü oynanacak maçların programını merak ediyor. Bugün Avrupa'da oynanacak maçları sizler için bir araya getirdik. İşte maç programı..
    • 30.10.2022 - 12:02
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    Bugün hangi maçlar var? 30 Ekim 2022 Pazar maç programı..

    Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.

    Türkiye'de ve Avrupa'nın önde gelen 5 liginde bugün oynanacak maçlar büyük heyecana sahne olacak. Peki bugün hangi maçlar oynanacak?

    Türkiye, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya liglerinde 30 Ekim Pazar günü oynanacak maçları ve başlama saatlerini sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçların programı..

    Türkiye Süper Lig

    14:30 MKE Ankaragücü - Hatayspor

    17:00 Beşiktaş - Ümraniyespor

    17:00 Kayserispor - Adana Demirspor

    20:00 İstanbulspor - Fenerbahçe

    İngiltere Premier Lig

    17:00 Arsenal - Nottingham Forest

    19:15 Manchester United - West Ham United

    Almanya Bundesliga

    17:30 Union Berlin - Mönchengladbach

    19:30 Schalke 04 - Freiburg

    21:30 Köln - Hoffenheim

    İtalya Serie A

    14:30 Empoli - Atalanta

    17:00 Cremonese - Udinese

    17:00 Spezia - Fiorentina

    20:00 Lazio - Salernitana

    22:45 Torino - Milan

    Fransa Ligue 1

    15:00 Auxerre - Ajaccio

    17:00 Monaco v Angers

    17:00 Brest - Reims

    17:00 Nantes - Clermont

    17:00 Rennes - Montpellier

    19:05 Lorient - Nice

    22:45 Lyon - Lille

    İspanya LaLiga

    16:00 Osasuna - Valladolid

    18:15 Real Madrid - Girona

    20:30 Athletic Bilbao - Villarreal

    23:00 Real Sociedad - Real Betis


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