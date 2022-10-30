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Bugün hangi maçlar var? 30 Ekim 2022 Pazar maç programı..

Bugün hangi maçlar var? 30 Ekim 2022 Pazar maç programı..

Futbolseverler 30 Ekim Pazar günü oynanacak maçların programını merak ediyor. Bugün Avrupa'da oynanacak maçları sizler için bir araya getirdik. İşte maç programı..