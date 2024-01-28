Bülent Uygun, Beşiktaş karşısında kırmızı kart gördü

ensonhaber.com
Süper Lig'in 23. haftasında Bülent Uygun'un ekibi Sivasspor ile Fernando Santos'un yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 6. dakikada Rey Manaj'ın ayağından geldi.
Ev sahibi ekipte teknik direktör Bülent Uygun, orta sahada yaşanan ikili mücadele sonrası sert itirazlarda bulundu ve kırmızı kart gördü.
İtirazlar sonrası kırmızı gördü
Uygun, hakem kararlarına şiddetli itirazları sonucunda 80 ve 83. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.
Sivasspor teknik direktörü, mücadelenin kalan kısmında maçı tribünden takip etti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış