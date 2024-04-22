Bülent Uygun'dan Fenerbahçe maçı sonrası sert açıklama Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, "Dolayısıyla şampiyonun kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Sadece, sosyal medyadan anamıza avradımıza çoluğumuza çocuğumuza küfür eden yani onun bunun çocuklarına edecek söz yok." dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'n 33. hafta maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaştı.

Sarı-lacivertliler deplasmanda oynadığı maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu skorla 1 puana razı olan Fenerbahçe, Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışında puan farkını aleyhinde açtı.



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Futbolcularımı kutluyorum"

Bülent Uygun şöyle dedi:

"İzleyenlerin keyif aldığı, temposu yüksek, bol pozisyonlu bir maç oldu. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fenerbahçe bugün Konferans Ligi kupasını kazanabilecek kadrosuna sahipken talihsizce elendi. Sendromlar, sezon içerisinde yaşadığı aksiliklerle birlikte bizim maç daha önem taşıyordu. Biz ise UEFA Kupası'na katılabilmek adına bu maçlarda alacağımız puanlar bizi çok daha iyi yerlere getirecekti. Beşiktaş'ı yendik. Trabzonspor'u yendik. Galatasaray'la berabere kaldık. Bugün de Fenerbahçe'ye karşı pozisyonlar versek de pozisyonlara girdik. Futbolcularımızı kutluyorum."

"Ligin boyu da kısaldı"

Uygun ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Onlara karşı aldığımız taktik önlemler var. Onların son maçta, uzun bir süreçte yaşadığı durumlar, gerçekten büyük bir handikaptı. Ligin boyu da kısaldı, kendi takımımızı daha da ileriye götürmek zorundayız. Takımımız, biz geldiğimizden beri performans olarak en güzel şekilde futbol sergiliyor. O yüzden futbolcularımı kutluyorum."

Basın toplantısı

Basın toplantısında, "Biz Süper Lig'in en az bütçeli ikinci takımıyız." diyen deneyimli teknik adam, "Sosyal medyadakiler... Önce aynaya baksın onlar. Artık ülkede sevgi saygı, insanlara karşı olmayan bir yapının aldığı bir durum. Velhasıl ona rağmen bütün herkes işini yapmaya çalışıyoruz. Biz iyi mücadele ettik. 1 puan kazandık." açıklamasında bulundu.

"Onun bunun çocukları"

Bülent Uygun şu açıklamada bulundu:

"2 sene önce Rize'deyken Galatasaray'ı evinde yenmiştik ve o zaman da onlar şampiyonluktan olmuştu. Dolayısıyla şampiyonun kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Sadece, sosyal medyadan anamıza avradımıza çoluğumuza çocuğumuza küfür eden yani onun bunun çocuklarına edecek söz yok. Nasıl bir şekil aldık, nasıl birbirimize sevgimizi saygımızı, inancımız kaybettik onu anlamış değilim. Bu kadar iftira atılıyor. Biz Yiğidolar olarak aslan gibi duruyoruz."

"Hepsine 100'er milyar lira tazminat davası açacağım"

Uygun şöyle konuştu:

"Sosyal medyada Sivasspor taraftarlarından bizi linçleyenlere karşı bize sahip çıkmaları için ricada bulunacağım. Ben artık yoruldum. Hepsine 100'er milyar lira tazminat davası açacağım. O capsler var, capsler. O capsleri sokacağım bir yerlere. Sonra görecekler benim kim olduğumu. Kalabalıkta konuşanın tenhada affı olmazmış. Bakacağız."

"Tetikçilere inanan salaklar var"

52 yaşındaki teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Biz insanların eleştirilerinden sıkıntı duymuyoruz. Bazı gazeteci gözüken tetikçiler var. Para alanlar. Onların yaptığı oradaki yalan haberler, o yalan haberlere inanan bu ülkede bir sürü salak var. Ondan sonra bir sürü laf küfür anamıza avradımıza. Sonra da hepsi 30'ar, 50'şer milyar ödüyorlar. Sonra 'Abi ben yapmadım, çocuğum yaptı. Ben etmedim hacklenmiş' diye kıvırmaya çalışıyorlar. Ben o paraları sokak köpeklerine, kimsesiz çocuklar yurduna, yaşlılar yurduna bağışlıyorum. Daha da bağışlamaya devam edeceğim. Kimseyi affetmem. Olay bu."

"Yorgunlukları bize avantaj oldu"

Bülent Uygun şunları söyledi: