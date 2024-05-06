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ensonhaber.com

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda 6-1 yenildikleri Galatasaray maçında futbol adına iyi işler yapamadıklarını söyledi.

Uygun, Ali Sami Yen'de yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hakem Arda Kardeşler'in yönetimini eleştiren Uygun, şöyle konuştu:

Rakibimizi tebrik ediyorum. Futbol adına güzel şeyler veremedik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Hakem Arda Kardeşler'i bilseydim Taha Akgül ile Sebahattin Öztürk'ü getirirdim. Güreşlere katılırdık. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Oyun düzenimiz bozuldu. Gücümüz de zaten belli. Sonrasında Galatasaray golleri attı. Kendilerini tebrik ediyorum.