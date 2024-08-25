Bülent Uygun'dan hakeme ağır tepki: Sen nasıl bir VAR'cıksın? Sivasspor'un hocası Bülent Uygun, Eyüpspor maçının ardından hakeme çok ağır bir tepki gösterdi. Uygun VAR hakemine, "Sen yorumcu musun? Nasıl bir VAR'cıksın sen oradan yorumluyorsun." dedi.

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Haber Merkezi

Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı.

Arda Turan'ın ekibi, rakibini 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Maçın ardından Sivasspor'un teknik patronu Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

Bülent Uygun, "Öncelikle seyirciden rica ediyorum. Elimizdeki kadro yapısı işte üç gün önce transfer ettiğimiz oyuncuların performans olarak daha hazır olmaması ve şu andaki kadromuzla da mücadele etmeye çalışan çocuklara sahip çıkmak lazım. Mükemmel bir gol attılar ve o mükemmel golden sonra da biz pozisyonları değerlendiremedik." dedi.

"VAR'CIK KİMSE PENALTIYA FLU DİYOR"

Maçın hakem yönetimine de tepki gösteren Uygun, "Maçın hakemi çok küçük bir yönetim gösterdi. O kadar küçük bir yönetim gösterdi ki Zorbay Küçük. Önündeki top göbeğine çarpan topu el veremeyip, orta yapılan ortayı veremeyen, yan hakem 10 metre olsaydı dönüp kaldıramayan inanılmaz kötü.

Bir de VAR'cık var. VAR'cıktaki o VAR'cık kimse penaltıya flu diyor.

Vurdu ama toptan sonra vurdu. Yapma ya. Sen yorumcu musun? Nasıl bir VAR'cıksın sen oradan yorumluyorsun. Geliyorsunuz evimizde sarı kartların hepsini bize, bütün takdir haklarını onlara nefes nefese yönetemiyorsun. Gördüğünü veremiyorsun.

"SENİN İŞİN MAÇI DOĞRU YÖNETMEK"

Verdiğin her karar da yanlış. Bir takımı oyun temposunu bulmasını engelliyorsun. Zaten kadrom eksik. Sezona 8 tane ilk 11'de oynayabilecek 12 tane genç çocukla başladık. Takviyeler yapmaya çalışıyoruz. Senin işin ilk maçı doğru yönetmek. Zaten MHK değerlendirir. İzler maçı ve VAR'cıkla konuştuklarınızı değerlendirir" diye konuştu.