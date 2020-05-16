Futbol

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Bundesliga 2'de ilginç görüntü Karlsruher SC ile Darmstadt 98 arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Bir futbolcunun, kendisine el uzatan rakibinin elini 'koronavirüs var' diyerek havada bırakması izleyenleri güldürdü.