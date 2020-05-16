Bundesliga 2'de ilginç görüntü

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ertelenen futbol maçları, bugün yeniden başladı.
Avrupa'da açılan ilk lig olan Bundesliga 2'de Karlsruher SC ile Darmstadt 98 takımları karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelenin henüz 6. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.
ELİ HAVADA KALDI
Karlsruher SC forması giyen bir futbolcu, yaşanan ikili mücadelenin ardından kendisine el uzatan rakibinin elini 'koronavirüs var' diyerek havada bıraktı.
Kameralara yansıyan o görüntüler, futbolseverleri güldürdü.
(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır)