Burak Kızılhan'dan Galatasaray'a gönderme Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Yüksek Divan Kurulu temmuz ayı toplantısında ezeli rakipleri Galatasaray'a yönelik açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti.

Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Sarı-lacivertli kulübün Genel Sekreteri Burak Kızılhan, burada faaliyet raporunu okudu. Fenerbahçe'nin 2023 yılında tüm branşlarda alınan başarılar katılımcılara aktarıldı.

"3 Temmuz kumpasının 12. yılını geride bıraktık"

3 Temmuz ile ilgili konuşan Kızılhan, şu şekilde konuştu:

Fenerbahçe’mize kurulan 3 Temmuz kumpasının 12. yılını geride bıraktık. Yüce Türk yargısı verdiği kararla, hukuk önünde de gözler önüne serdi. Kumpası tescil etti, rol sahiplerini ise binlerce yıllık hapis cezasına mahkum etti. Fenerbahçe için kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar bu süreç bitmeyecek. Fenerbahçe haklı davasının sonuna kadar takipçisi olacaktır.

"Huzursuz oldular, inanılmaz bir algı çalışmasına başladılar"

Burak Kızılhan açıklamalarına şu şekilde devam etti:

1959 öncesi şampiyonluklarımız hakkında iki yıl önce yapmış olduğumuz başvuruyla ilgili TFF’nin komisyon kurma kararını dikkatle takip ettik. Sonrasındaki telaşı ve paniği de takip ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu telaşın sebebini de anlamış değiliz. Biz bu başvuruyu iki yıl önce yaptık, normal şartlarda o günkü federasyonun daha hızlı atması gerekiyordu ama ne yazık ki kaçak cevaplar vererek, görmezden geldiler. Bu karar nedense bir kesimi çok rahatsız etti. Huzursuz oldular, inanılmaz bir algı çalışmasına başladılar. Söylediğimiz, resmi belgelerle anlattığımız ve federasyona sunduğumuz gerçekler apaçık ortadadır. Tahkim başvurusunun geçmişte söylemi büyük bir yalandır. Bu işte tek bir doğru var, onun da en büyük kanıtı müzemizdeki kupalardır. İşi sulandırmaya, yalanla manipülasyon yapanlar bulmaya çalışmayın. Kurulacak komisyonun her adımının da takipçisi olacağız. Komisyonda yer alacak tarihçi ve hukukçunun baskılardan uzak ve adil karar vermesi gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. 100. yılını kutlayan TFF’nin 1959 öncesi vereceği doğru kararı hiçbir algıya kapılmadan vereceğine inanıyorum.

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"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük hatta dünyanın en büyük spor kulübüdür"

Milletler Ligi'nde şampiyon olan Kadın Voleybol Milli Takımı'nı tebrik eden Kızılhan, şunları söyledi: