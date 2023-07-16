Dursun Özbek'ten 1959 öncesi şampiyonlukları hakkında açıklama Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına ilişkin komisyon oluşturmasına karşı çıktığını ifade etti.

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren son şampiyon Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek sabah antrenmanı sonrasında basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına ilişkin komisyon kurma kararı sonrası bir açıklama yaptı.

"50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar"

Başkan Dursun Özbek, sözlerine komisyona tepki göstererek şu şekilde başladı:

Bence bunun değerlendirilecek hiçbir tarafı yok. Neden yok, bu karar Milli Lig kurulduktan sonra alınan bu karara, bugüne kadar hiç kimsenin aklına gelmemiş, hiçbir federasyonun aklına gelmemiş komisyon kurup inceleyelim. O zaman olayı inceleyenler, şampiyonlukları hiç mi bilgi sahibi değildi? Onların görüşlerinin hiç mi önemi yok? 50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar.

"İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış"

Özbek, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bunu şöyle algılıyorum, bu kararı verenler, geçmişte bu şampiyonlukların nasıl hesaplanacağını söyleyenler, yine federasyon yetkileri onların bilgisine hiç mi saygı yok? Onların bilgisine hiç mi saygı yok? Neyi inceleyeceğiz? Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış, ona benziyor.

"Federasyon ne işe yarıyor?"

Tahkim kararlarının geri dönülmez olduğunu ifade eden Özbek, şunları söyledi:

Geçmişte alınan bu karara tahkim incelememiş, karar vermiş. Tahkim kararları geri dönülmez. Ona da saygı duymuyoruz. Aklına gelen herkes federasyonun önüne gidecek şimdi. O zaman federasyon ne işe yarıyor? Geçmişte bu kararı alan TFF'nin yetkilileri değil miydi? Onlar konuyu incelemedi mi, bugün tekrar incelemeye gerek duyuldu?

"Bundan sonra TFF düşünsün"

Dursun Özbek, verilen bu kararın yanlış olduğunu belirtti.

Federasyonun bu kararının yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Yani çok yanlış bir karar. Bazı şeylerin önünü açacak. Yarın birisinin aklına bir şey gelecek, komisyon kuralım inceleyelim diyecek. Federasyon tarafından karar verilmiş, Tahkim tarafından karar verilmiş. Bunları nasıl yok sayıyorsun? Söyleyenecek çok şey var ama yeni bir sezona başlıyoruz. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra TFF düşünsün. Bu olayın ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu, geçmişteki çalışmalara nasıl ihanet içindeler onlar kendileri görsünler.