Burak Yılmaz: Beşiktaş taraftarı döver de sever de İstanbulspor'a karşı alınan 2-0'lık galibiyette takımın başında olan Burak Yılmaz, maç sonunda "Beşiktaş taraftarı döver de sever de. Onların kızgınlıklarının başımızın üstünde yerleri var. Biz onlara sırt çeviremeyiz" dedi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Şenol Güneş'in görevi bırakması sonrası Burak Yılmaz idaresinde maça çıkan Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Vincent Aboubakar ve 90. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal attı. Ghezzal, bu golüyle birlikte 14 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

"Kötü oynadığımızı düşünmüyorum"

Genç çalıştırıcı, sözlerine şu şekilde başladı:

Ben kötü oynadığımızı düşünmüyorum ancak yeter mi? Yetmez. Zaman zaman oyundan düştük, zaman zaman kontrolü aldık. İstanbulspor'u tebrik ediyorum, burada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar. Taraftarlarımıza maç sonundaki sevgi gösterileri için teşekkür ederim. Ancak bir çiçekle bahar gelir mi? Gelmez tabii.

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"Beşiktaş taraftarı döver de sever de"

Beşiktaş taraftarına sırt çevirilmeyeceğini ifade eden Burak Yılmaz, şunları dedi:

Beşiktaş taraftarı döver de sever de. Onların kızgınlıklarının başımızın üstünde yerleri var. Biz onlara sırt çeviremeyiz. Cenk'in penaltıyı Ghezzal'a bırakması çok önemli. Bir golcü için gol atmanın önemi büyük.

"Bu galibiyet Şenol hocamız için"

Burak Yılmaz, galibiyeti Şenol Güneş'e armağan etti.