Burak Yılmaz: Bizi Avrupa’da negatif gösteriyorlar

Süper Lig'in 10’uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu.

Öte yandan Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

Karşılaşma sonunda konuşan Burak Yılmaz, "Bizim oyunumuz sahanın her tarafında basmak. Risk almalı ve cesur olmalısınız. Biz bu oyun tarzından ödün vermedik. Yediğimiz ilk gol güvenimizi kırdı, Fenerbahçe de bizi cezalandırdı. Oyuncularıma teşekkür ederim, bugün buradaysak oyuncularımızın bugüne kadar bu efor isteyen oyunu sahaya yansıtmalarından dolayı buradayız. İlk mağlubiyet veya son mağlubiyet olarak bakmamak lazım. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"SONUÇTA FENERBAHÇE İLE OYNUYORSUNUZ"

Maçın ardından konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, farklı mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.

Basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Burak Yılmaz, "Bugün maça başlarken son 7 haftadaki oyunumuzu oynayarak, aynı felsefe aynı oyun planı ve küçük değişiklikler ile başlamak istedik. Sahanın her yerinde birebir basmak efor isteyen ve riskli ama bu çocukların oynadığı bir oyundu. Öncelikle oyuncularıma teşekkür ederim. Oyuncularıma güvenim eskisinden daha fazla. Erken yediğimiz gol bizi geriye düşürdü. Sonuçta Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Fenerbahçe’de kaliteli oyuncular ve kaliteli var onlarda cezayı kestiler, onları tebrik ederim" dedi.

"BİZİ AVRUPA'DA NEGATİF GÖSTEREN BİR DURUM"

Burak Yılmaz, hakemlerin bahis oynadığı yönünde sorulan soruya ilişkin ise, "Aslında bu konu çok üzücü bir konu. Ben bir teknik direktörüm. Bugün ki hakemle de küçükte olsa konuşma şansımız oldu. Kurunun yanında yaş yanması, herkesi aynı kefeye koymak doğru değil. Bu durum bizi Avrupa’da negatif gösteren bir durum. Devletimiz gereken işlemleri başlatmış. İnşallah kim futbola zarar veriyorsa men edilir ve futbolun kalitesi yükselir. İnşallah bu insanlar futboldan uzaklaşır" şeklinde konuştu.