Burak Yılmaz, golleriyle Lyon'u yıktı

Ligue 1'de haftanın maçında Lille, Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle Olympique Lyon'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Burak'ın son golü kulübün Twitter hesabından Türk bayraklarıyla paylaşıldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 34. haftasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle Olympique Lyon'u deplasmanda 3-2'lik skorla yendi.

Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi takım 20. dakikada Slimani ve 35. dakikada Fonte'nin kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti.

İLK GOLÜ İLK YARI BİTERKEN ATTI

Lille'de 45+1. dakikada sahneye çıkan Burak Yılmaz, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu ve fark 1'e indi: 1-2.

Karşılaşmanın 60. dakikasında beraberlik golü David'den geldi: 2-2.

ASİST YUSUF, GOL BURAK

Burak Yılmaz, 85. dakikada Yusuf Yazıcı'nın gol pasıyla Lille'e galibiyeti getiren golü kaydetti: 2-3.

Mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılan Lille, puanını 73'e yükselterek liderliğini korudu. Lyon ise 67 puanda kaldı. Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 80. dakikada oyuna girdi.

MAÇIN ADAMI BURAK YILMAZ

Burak Yılmaz, golleriyle maça damgasını vururken, kralın galibiyeti getiren golu, kulübün Twitter hesabından Türk bayraklarıyla anons edildi.

FRANSIZLAR RAHATSIZ OLDU

Paylaşım çok sayıda beğeni alırken birçok Fransız ise bu paylaşımdan rahatsız oldu.