Burak Yılmaz: İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz! Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından "Çok üzgünüz, çok çok üzgünüz. Olabilecek her şey oldu! İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 9. haftası nefes kesen bir karşılaşmaya sahne oldu. Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere Mauro Icardi kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golü ise Alex-Oxlade Chamberlain'den geldi. Siyah-beyazlılar kaleci Mert Günok'un 30. dakikada kırmızı kart görmesi sebebiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Maçın ardından ise Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'ın sahasında özellikle ikinci yarıda öyle oynadık"

Derbiyle ilgili değerlendirme yapan Burak Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarımıza teşekkür ederiz. Maçtan sonra da bizi çağırdılar. İkinci yarı için tüm takımı tebrik ederim. 10 kişiydik ama 10 kişi gibi değildik. Oyunun hakimi ikiniz yarıda bizdik. İlk yarı oyuna giremedik. Belki oyuncular korktular, stres yaptılar. Belki ben hata yaptım. Oyuncu kardeşlerime teşekkür ederim. Mert'in kartı, o veya bu! Yorum yapmak istemiyorum. Zaten herkes konuşuyordur. Nasıl oynanması gerekiyorsa, Galatasaray'ın sahasında özellikle ikinci yarıda öyle oynadık. İnşallah oyunumuzun üstüne koyarak gideceğiz.

"İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz"

Siyah-beyazlı camiaya mesaj veren Yılmaz, şu sözleri sarf etti:

Çok üzgünüz, çok çok üzgünüz. Olabilecek her şey oldu! İçimize sindirmiyoruz, hazmetmiyoruz! Daha iyi olmak zorundayız. Bu maçtan sonra taraftarların bizi yanına çağırması, motive ediyor. Bundan sonra skoru alacağımızı düşünüyorum.

"İkinci devredeki oyundan dolayı beni tebrik ediyorlar"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz şunları söyledi:

"Bugün ilk 20 dakikaya iyi başladık. 20 dakika sonunda oyunu verdik. Ondan sonra kırmızı kart, penaltı oldu. İkinci devre oyunun hakimi tamamen bizdik, 10 kişi olmamıza rağmen. İkinci devre topu tutmak istedik. 10 kişi ile golü de bulduk. Penaltı oldu. Mağlup olduk. Çok üzgünüz. Bazı insanlar beni tebrik ediyor, ikinci devredeki oyunda dolayı. Hayır, üzgünüz. Bugün kazanabileceğimiz bir maçtı. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Bayern Münih karşısında başarılar diliyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz”

"Chamberlain bizim en değerli oyuncularımızdan biri"

İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain’in neden yedek başladığının sorulması üzerine Yılmaz, "Chamberlain 11 oyuncumuz. Perşembe günü Avrupa maçına çıkacağız. Bizim en önemli oyuncularımızdan biri. Kendisine teşekkür ediyorum. Bugün girdi, harika bir oyun oynadı, harika bir gol attı. Biz orada bir tercih yapmak istedik. Gedson’u kullandık. Onunla dün konuştum, başlamak istedi. Oyuncularım hepsi değerli. Chamberlain bizim en değerli oyuncularımızdan biri" diye cevap verdi.

Burak Yılmaz, Arthur Masuaku’nun milli takımdan geç geldiğinden dolayı 11’de başlamadığını ifade etti.

"Beşiktaş’ın kaosu kendi içindedir"

Beşiktaş’taki şu andaki ortamdan futbolcuların etkilenmediğini söyleyen Yılmaz şöyle dedi:

"Taraftarlarımız aslanlar gibi desteğini verdi. Biz onları mutlu etmeye çalıştık. Bütün yönetimimiz dün ve bugün bizimleydi, desteklerini gösterdi. Kaos ortamı var ama bugün bunun sahaya yansımadığını düşünüyorum. Yansıdıysa başka yönetimlere yansıdığını düşünüyorum. Beşiktaş bu ülkenin en büyük camialarından bir tanesi. Beşiktaş’ın kaosu kendi içindedir. Orayı, burayı etkilememesi lazım. Kaos etkiliyorsa orayı etkilemiştir, bizi değil"

"Lige kesinlikle havlu atmadık"

Lige havlu atmadıklarını vurgulayan Burak Yılmaz, "Hepimizin bildiği gibi futbol oynarken 9, 8 puanlardan gelip neler yaşadığımızı biliyorum. Lige kesinlikle havlu atmadık. Ümraniye’de asla kaos ortamımız yok. Perşembe günü Avrupa maçımız var. Ona konsantre olacağız. Gaziantep maçımız var. Taraftarımız, Gaziantep maçında yüzde yüz desteğini verecek. Beşiktaş taraftarı takımına sahip çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Sarı kart gördüğü pozisyonlar ilgili de konuşan Yılmaz, "Hakeme topa değiyor ya da dışarıda dedim. Penaltı ile alakalı. Öyle bağırdım ve güzelce haksız bir şekilde bana sarı kart gösterdi. Doğru söylemişim" dedi.

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi için ise Burak Yılmaz, "Icardi çok değerli bir oyuncu. Allah yolunu açık etsin. İnşallah Bayern Münih maçında bizleri gururlandırırlar" şeklinde konuştu.