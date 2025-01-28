Burak Yılmaz, Kasımpaşa ile anlaştı

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Süper Lig'de 25 puanla 12. sırada yer alan Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Burak Yılmaz ile görüşerek anlaşma sağladı. Genç teknik adam kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Teknik Direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçti.

BEŞİKTAŞ VE KAYSERİSPOR'U ÇALIŞTIRDI

5 maç Beşiktaş'ın başında kalan Burak Yılmaz ardından Kayserispor ile anlaştı. Burak Yılmaz son olarak Kayserispor'u çalıştırdı ve 30 Eylül 2024'te görevinden ayrıldı.

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"BEN ASLA YORUMCULUK YAPMAM"

Futbolu bırakmasının ardından konuk olduğu bir Youtube programında "Ben asla yorumculuk yapmam, yapamam. Ben asla futbolcu kardeşlerime sallamam" ifadelerini kullanan Burak Yılmaz, Mehmet Demirkol'un "Bunları çok duyduk" yanıtına ise "Abi o zaman bunu da kaydedin. Beşiktaş'a gitmeyeceğim gibi bunu da kaydedin.(Gülerek)" cevabını vermişti.

Genç çalıştırıcı, yeniden çok istediği teknik direktörlük mesleğini icra edecek.