Burak Yılmaz'a kötü haber! Beşiktaşlı yöneticiler harekete geçti Beşiktaş Jimnastik Kulübü Seçme ve Sicil Kurulu Üyesi Gizem Uslu Akın, Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamaların ardından, genç teknik adamın siyah-beyazlı kulübe üyeliğiyle ilgili harekete geçtiklerini duyurdu.

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Beşiktaş'ta teknik sorumlu görevini yürüten Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Bodo Glimt yenilgisi sonrası istifa etmişti.

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta yaşadıkları ve süreçle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Vincent Aboubakar konusuna değinen Burak Yılmaz, "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş." dedi.

Yılmaz'ın bu sözleri üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü Seçme ve Sicil Kurulu Üyesi Gizem Uslu Akın, genç çalıştırıcının siyah-beyazlı kulübe üyeliğiyle ilgili harekete geçtiklerini açıkladı.

"İlk işim Disiplin Kurulumuza üyeliğinin iptali için dilekçe vermek olacak"

Uslu Akın, şu açıklamayı yaptı: