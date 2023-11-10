Burak Yılmaz'dan veda sonrası ilk paylaşım! Beşiktaş'taki görevinden ayrılarak istifa eden Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

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Sezon başı itibarıyla teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenen Burak Yılmaz, deneyimli çalıştırıcının görevini bırakmasının ardından 10 Ekim'de teknik sorumluluğa getirildi.

Ligde İstanbulspor ile Gaziantep FK'ye üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray ve Antalyaspor'a yenildi. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynadığı maçlardan mağlup ayrıldı.

"Her şey için teşekkür ederim"

Çıkılan 6 maçta alınan 4 yenilgi sonrasında ise Burak Yılmaz görevinden istifa etti. Yılmaz'dan bu kararının ardından ilk açıklama geldi.

Genç teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camiaya veda etti.

Burak Yılmaz paylaşımında, "Her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.