Burak Yılmaz'ın hedefi Süper Lig'de teknik direktör olmak Burak Yılmaz Süper Lig'de; Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray formalarını giymişti. Tecrübeli golcü Burak Yılmaz, kariyeri ile ilgili flaş bir gelişmeyi açıkladı ve bu sefer Süper Lig'e başka şekilde döneceğini belirtti. İşte kritik detaylar...

Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray formaları ile Süper Lig'de mücadele eden Burak Yılmaz; an itibarıyla teknik adamlık kararını da açıkladı ve geleceğe dair kritik demeçler verdi.

Hollanda'da sezon sonu yaklaşırken, Fortuna Sittardlı Burak Yılmaz'dan sürpriz açıklamalar geldi!

Ligin kalanında forma giymeyi düşünmediğini belirten Burak Yılmaz, önümüzdeki yaz emeklilik kararı alabileceğini ve teknik adamlık için de eğitim sürecine başladığını belirtti.

Süper Lig'i istiyor

Son olarak ise deneyimli hücumcu, geleceğe dair farklı planları olduğunun da altını çizdi.

Kendisi adına futbolculuk evresinin tamamlandığını düşünen 37 yaşındaki forvet, an itibarıyla hocalık sürecine adapte olacağını ve gelecek zaman diliminde de Süper Lig'e antrenör olarak dönmek istediğini belirtti.

Fortuna Sittard'da 14 gole etki etti

Fortuna Sittard forması ile bu sezon 27 maça çıkan Burak Yılmaz, 9 gol ve 5 asistlik özel bir katkı sağladı.

En nihayetinde ise 37 yaşındaki golcü, bundan sonrası için teknik adam olmayı ve yeni bir kariyer inşa etmeyi planlıyor.