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Burak Yılmaz'ın Lyon'a klas golü

Burak Yılmaz'ın Lyon'a klas golü

Fransa'daki temsilcimiz milli futbolcu Burak Yılmaz, Olympique Lyon karşısında attığı gollerle kalitesini bir kez daha ortaya koydu.