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    Burak Yılmaz'ın Lyon'a klas golü

    Burak Yılmaz'ın Lyon'a klas golü

    Fransa'daki temsilcimiz milli futbolcu Burak Yılmaz, Olympique Lyon karşısında attığı gollerle kalitesini bir kez daha ortaya koydu.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 04:12
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 04:22
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    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 34. haftada3 milli futbolcumuzun forma terlettiği Lille, Olympique Lyon'a deplasmanda konuk oldu.

    3-2'lik skorla liderliği geri alan Lille'de 2 gol 1 asistle oynayan Burak Yılmaz ise gecenin yıldızı oldu.

    İşte takımını sırtlayan Burak'ın o jeneriklik golü:

    Burak Yılmaz'ın Lyon'a klas golü VİDEO

    Burak Yılmaz ın Lyon a klas golü #1

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