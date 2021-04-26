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Burak Yılmaz'ın Lyon'a klas golü
Fransa'daki temsilcimiz milli futbolcu Burak Yılmaz, Olympique Lyon karşısında attığı gollerle kalitesini bir kez daha ortaya koydu.
- Haber Merkezi
- 26.04.2021 - 04:12
- Güncelleme : 26.04.2021 - 04:22
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 34. haftada3 milli futbolcumuzun forma terlettiği Lille, Olympique Lyon'a deplasmanda konuk oldu.
3-2'lik skorla liderliği geri alan Lille'de 2 gol 1 asistle oynayan Burak Yılmaz ise gecenin yıldızı oldu.
İşte takımını sırtlayan Burak'ın o jeneriklik golü:
Burak Yılmaz'ın Lyon'a klas golü VİDEO