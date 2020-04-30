Burak Yılmaz'ın özrü Çin'de kabul edildi Burak Yılmaz, Çin'in yemek kültürüyle ilgili yaptığı açıklamaların ülkede tepkiyle karşılanmasının ardından özür dilemişti. Çin halkı, sosyal medyadan bu özrü olumlu yorumlarla karşıladı.

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Beşiktaş'ın Instagram hesabında yapılan bir canlı yayına katılan Burak Yılmaz, Çin ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Koronavirüs salgınıyla ilgili sorulan bir soruya, ''Çin'den daha çok virüs gelir. Çok acayip şeyler yiyorlar. Gördüklerim karşısında şoke oldum. Hayvan restaurantları var. Köpek yiyorlar. Kültürleri böyle.'' yanıtını veren Yılmaz'ın bu açıklaması, Çin basınında da geniş yer bulmuştu.

Burak Yılmaz: Çin'den daha çok hastalık gelir - İZLE

ÖZÜR DİLEDİ

Ülkeden gelen tepkiler üzerine Çin halkından özür dileyen Beşiktaşlı futbolcu, ''Yaklaşık 2 sene futbol oynadığım Çin'de çok iyi ağırlandım. Yedikleri yemeklerin kültürlerinden gelen bir alışkanlık olduğunu, onlar için normal bir durum olduğunu söyledim. Bu nedenle diğer ülkelere göre hastalık çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdim. İstemeden kırmış olduğum tüm Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim.'' ifadelerini kullanmıştı.

ÖZRÜ KABUL EDİLMİŞ

34 yaşındaki golcünün, Çin halkından özür dilemesi de ülke basınında yer aldı.

Konuyla ilgili sosyal medyadan yorumlarda bulunan Çinliler, Burak Yılmaz için yaptıkları yorumlarla özrünün kabul edildiğini belirttiler.

Hatta birçok Çinli futbolsever, Beşiktaşlı oyuncunun röportajını ülkeye tam olarak yansıtmadığı için ülkesindeki medyayı eleştirdi.

Bunlardan birinde "Burak Yılmaz, Çin'den nefret etmiyor. Bir kısım medya onun sözlerini yanlış anladı, insanları da yanlış anlaşılmaya sevk etti. Beijing Guoan tarihinin en iyi 5 forvetinden biriydi, tek problemi Çin'deki hayata uyum sağlayamaması oldu." ifadeleri yer aldı.

Burak Yılmaz: Tüm Çin halkından özür dilerim