Bursa taraftarından milli maç tepkisi: TFF ile diyaloğu reddediyoruz

Teksaslı Bursasporlular Derneği, sosyal medya hesabından Bursa'da Türkiye ile Hırvatistan arasından oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçına dair açıklamalarda bulundu.

Teksas'ın açıklaması şu şekilde:

"Değerli kamuoyu,



Yaratılan kirli algılara yenilerek, Bursasporumuzu ve tribünlerimizi ağır ve ölçüsüz cezalar ile karşı karşıya bırakan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, utanmadan, 28 Mart'ta stadyumumuzda oynanacak A Milli Takım maçı için kulübümüz ve tribünümüzden iş birliği bekliyor.



Biz, bu TFF yönetimi ile en ufak diyaloğu reddediyoruz.



Bizi de, kentimizi de temsil etmeyen İbrahim Burkay gibi TFF yöneticileri ile de hiçbirimizin işi yoktur. Verilen saçma cezaların dumanı tüterken, son iki haftada sayıları 200'ü aşan arkadaşımız cezai yaptırımlar ile karşı karşıya bırakılmışken, biz Teksaslılar milli maçta tribünde de olmayız, olmayacağız."