Bursa'nın kovduğu futbolcuyu Beşiktaş transfer etti Sosyal medyadan yaptığı Beşiktaş paylaşımı nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen altyapı futbolcusu Yiğit Şengil, siyah-beyazlıların kendisini İstanbul'a davet ettiğini açıkladı.

2018 yılından bu yana Bursaspor altyapısında forma giyen Yiğit Şengil, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yaptığı Beşiktaş paylaşımı nedeniyle Bursasporlu taraftarların tepkisini çekmişti.

Yeşil-beyazlılar; Beşiktaş armasının bulunduğu paylaşıma, ''Var bir hayalimiz'' notunu düşen Şengil ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

''BEŞİKTAŞ, BENİ İSTANBUL'A DAVET ETTİ''

Yaşanan bu gelişmenin üzerine siyah-beyazlı kulübün harekete geçeceği öğrenilmişti.

Genç futbolcu, geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla Beşiktaş'ın kendisini İstanbul'a davet ettiğini belirtti.

#BenBeşiktaşlıyım başlığı ile bir açıklama yapan Şengil, ''Beşiktaş taraftarının çok büyük katkılarıyla, dün aldığım telefon ile Beşiktaş, beni antrenmana çıkmak için İstanbul'a davet etti. Hislerim tarifsiz, yoğun duygu yaşıyorum, şuandan itibaren bir tek dileğim var, bu hikayenin yarım kalmaması.'' ifadelerini kullandı.

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