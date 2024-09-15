Bursaspor, 3. Lig seyirci rekorunu kırdı

AA

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra geçirdiği kötü sezonların ardından 3. Lig'e gerileyen Bursaspor, tekrar ayağa kalkmak için kulüp başkanı Enes Çelik yönetiminde olumlu hava yakaladı.

Uzun süredir kapalı olan transfer tahtasını bağış kampanyalarıyla tekrar açan yeşil-beyazlı yönetim, ligin ilk iç saha maçı için taraftarına destek çağrısında bulundu.

BURSASPOR, RAKİBİNİ ÜÇ GOLLE GEÇTİ

Bu çağrıya karşılık veren Bursaspor taraftarı, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Tokat Belediye Plevnespor'u ağırladıkları maçta tribünleri doldurmayı başardı.

Bursaspor, 33. dakikada İlhan Depe, 75. dakikada Mücahit Can Akçay ve 87. dakikada Ahmet İlhan Özek'in golleriyle maçı 3-0 kazandı ve 6 puana ulaştı.

"3. LİG TARİHİNİN REKORU OLDU"

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Emir Çokçağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir istedikleri havayı yakaladıklarını söyledi.

Tüm şehrin Bursaspor'un hak ettiği yere gelmesi için kenetlendiğini belirten Çokçağlayan, şöyle konuştu:

Taraftarımız destek çağrısına kayıtsız kalmadı, maça geldi. Çok güzel bir hava yakaladık. Resmi kayıtlara göre bugün 41 bin 300 taraftarımız stada geldi. Bu aynı zamanda da 3. Lig tarihinin rekoru oldu. Taraftarlarımıza minnettarız. Bundan sonraki maçlarda da bu havayı yakalayacağımıza inancımız tam. Mutlu ve gururlu bir gün yaşıyoruz. Bursaspor Kulübünün büyüklüğünü bir kez daha herkese gösterdik.