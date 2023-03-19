Bursaspor - Ankaraspor maçında İstiklal Marşı ambulanstan seslendirildi Seyircisiz oynanan Bursaspor - Ankaraspor maçı öncesinde stadyumdaki ses sistemi arızalanınca İstiklal Marşı, saha kenarında hazır bekleyen ambulanstan seslendirilerek okundu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 26. hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında Ankaraspor'u konuk etti.

Mücadele konuk ekip Ankaraspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü ise 84. dakikada Berk Karadağ attı. Bu lig mücadelesi öncesinde ise enteresan görüntüler oluştu.

Ses sistemi arızalandı

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'un 25’inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ettiği maçta çıkan olaylar nedeniyle 7 maç ceza verilen Bursaspor, saat 14.00’te başlayan karşılaşma öncesi stadyumdaki ses sistemi arızalandı.

Ambulans devreye girdi

İstiklal Marşı seslendirilemeyince, sahada hazır bekletilen ambulans devreye sokuldu. Megafon hoparlör görevi görerek, İstiklal Marşı telefondan çalınarak, seslendirildi.