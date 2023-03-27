Bursaspor'da Özer Hurmacı dönemi! Yeni teknik direktör oldu Bursaspor'da görevden alınan İsmail Ertekin'in yerine yeni teknik direktör Özer Hurmacı oldu.

Bursaspor, teknik direktör İsmail Ertekin ile yolları ayırdıktan sonra bu göreve Özer Hurmacı'yı getirdi.

2021 yazında futbola ara veren Özer Hurmacı, 1 yıl 8 ay sonra yeniden futbola dönmüş ve bir kez daha Bursaspor forması giymişti. Bu sezon toplamda 2 maçta 60 dakika süre alan Özer Hurmacı, kritik görevi devralan kişi oldu.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem Futbol Sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır."

Kümede kalma savaşı veriliyor

Spor Toto Süper Lig'in 5. şampiyonu olan Bursaspor, 3. kademe olan TFF 2. Lig'de 30 puanla kümede kalma savaşı veriyor.