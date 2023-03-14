Bursaspor'un Amedspor maçı nedeniyle aldığı seyircisiz oynama cezası düşürüldü Tahkim Kurulu, Amedspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Bursaspor'a verilen seyircisiz oynama cezasını 9 maçtan 6 maça indirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5 Mart tarihinde oynanan Bursaspor-Amed maçında çıkan olaylar, uzun süre gündem olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Bursaspor’a 9 maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Ardından Bursaspor karara itiraz etmişti. Tahkim Kurulu kararı inceledi, Bursaspor, 7 maç seyircisiz oynama cezası ve toplam 256 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Bursaspor, Tahkim'den beklediğini alamadı

TFF'nin tam açıklaması şu şekilde:

Bursaspor Kulübü Derneği ile görevlileri Aşkın Değirmenci ve Aybars Türkkan’ın, PFDK’nın 09.03.2023 tarih ve E.2022-2023/681 - K.2022-2023/870 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 14.03.2023 Salı günü saat 10.00'da icra edilen duruşmada Bursaspor Kulübü Derneği’nin Kulüp Başkanı Ömer Furkan Banaz, Kulüp As Başkanı Rıdvan Gültekin, vekili Av. Merve Kübra Durmaz ile görevlileri Aşkın Değirmenci, Aybars Türkkan ve vekilleri Av. Ekin Gürdal’ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Bursaspor Kulübü Derneği’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 6.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Gözden Kaçmasın Bursaspor - Amedspor maçı öncesinde futbolcular kavga etti Haberin Detayları

2 maçlık indirim