Çağdaş Atan: Lig bizim için pazartesi günü başlıyor Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 4-0'lık skorla kaybedilen Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi.

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Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Başakşehir, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Bir geçiş aşamasında olduklarını söyleyen Çağdaş Atan, "Biz hiç mazeret üretmedik. Geçen sene 17 maçta 17 puan toplayan takım bu sene 3'te 0 ile başladı. Biz geldik, iyi oynamaya başladık. İlk 3 puanı aldık. O maç bize umut verdi. Ligin çok üzerine iki takım ile oynadık, Galatasaray ve Fenerbahçe. Çok hazırlar, maç sayıları fazla, çok kaliteli ve güçlü futbolcuları var. Aslında daha önce daha düşük bütçelerle bu tarz rakiplere genelde zorluk çıkaran oyun formasyonlarını bulabildik. Şu iki maçta geçiş aşamasındayız ve bir süreç işliyor" ifadelerini kullandı.

"Lig bizim için pazartesi günü başlıyor"

Doğru oyunu bulamadıklarını söyleyen Çağdaş Atan, "Doğru oyunu oturtmak zaman alacak. Puan almak ve oyunu oturtmak çok önemli. Gerçekten çok iyi iki takıma karşı oynadık. Artık toparlanma zamanı" dedi ve şu kelimelerle cümlelerini noktaladı: