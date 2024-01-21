Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye maliyeti Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-lacivertliler, 1.5 milyon euroluk yarım sezonluk maaşın yanı sıra milli stoper için 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

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Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferinden sonra Çağlar Söyüncü'de de mutlu sona çok yaklaştı.

Milli stoper, Borussia Dortmund ve Milan'ın tekliflerine rağmen oynaması daha garanti olduğu için tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandı.

EURO 2024'e kendini hazırlamak istemesi ve Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin "Git ve haziranda hazır olarak dön" sözleri Çağlar'ın tercihinde etkili oldu.

5 aylık maliyeti 3.5 milyon euro

İspanyol ekibinde senelik 3 milyon euro kazanan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den yarım sezon için 1.5 milyon euro alacak. Kulübüne de 2 milyon euro kiralama ücreti ödenecek.

Sarı-lacivertliler 10 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu konulmasını isterken, Simeone'nin geçici transfer ısrarı nedeniyle Atletico Madrid'in bu maddeye sıcak bakmadığı belirtiliyor...

Transferin ufak pürüzlerin ardından kısa sürede açıklanması bekleniyor.