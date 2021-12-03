Can Bozdoğan: Çok üzgünüm

Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Can Bozdoğan, "Bugün gol atmış olabilirim ama galip gelemediğimiz için çok üzgünüm." dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından golün sahibi Can Bozdoğan açıklamalarda bulundu.

Bozdoğan açıklamalarında, "Çok üzgünüz 1 puan için. Bir önceki maça kıyasla bugünkü oyun arasında büyük bir fark var. Bugün gol atmış olabilirim ama galip gelemediğimiz için çok üzgünüm." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARDA NELER YAPABİLECEĞİMİZE BAKACAĞIZ"

Can Bozdoğan ayrıca "Bu maçı bir an önce geçeceğiz. Rakamsal anlamda, sprintler anlamında biraz daha iyiydik. Önümüzdeki maçta neler yapabileceğimize bakacağız." ifadelerini kullandı.