Can Bozdoğan'dan Beşiktaş sözleri Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Can Bozdoğan, "Beşiktaş'ta oynarken, her zaman hayalini kurduğum şeyi gerçekleştirdim ve bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladım" dedi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga takımı Schalke'den kiraladığı ve kariyerine Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht'te devam eden Can Bozdoğan, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. "Ajax'a karşı sahaya çıktığımda hayalim gerçek oldu" Can Bozdoğan, şu açıklamaları yaptı: "Beşiktaş'ta oynarken, her zaman hayalini kurduğum şeyi gerçekleştirdim; bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlamak. Ajax'a karşı sahaya çıktığımda hayalim gerçek oldu. Bu turnuva, en büyüğü. Oraya geri dönmek istiyorum." "Arsenal'in havalı olduğunu düşünüyorum" Bozdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti: "Arsenal'in havalı olduğunu düşünüyorum. Çocukken ailemle Londra'da olduğum sırada, stadyumu ve soyunma odasını ziyaret ettim. Bundan çok etkilendim. O zamandan beri bu kulübü gerçekten seviyorum. Arsenal gibi bir kulüpte oynamayı umuyorum." "Eğer Schalke'de geleceğim yoksa, başka bir yerde olur" Bonservisinin olduğu Schalke hakkında konuşan orta saha şunları söyledi: "Schalke'nin beni iki kez kiralanmasını ve benimle ilgili plan yapmamasını kişisel olarak görmüyorum. Eğer Schalke'de geleceğim yoksa, başka bir yerde olur. Bu futbol." "Utrecht'te olmaktan mutluyum" Kiralık oynadığı Utrech'te mutlu olduğunu belirten genç futbolcu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Utrecht'te olmaktan mutluyum. Şu anda güvende hissediyorum. Utrecht'te oynamaya devam etmeyi hayal edebiliyorum."