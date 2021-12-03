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- Can Bozdoğan'dan Kasımpaşa'ya mükemmel gol
Can Bozdoğan'dan Kasımpaşa'ya mükemmel gol
Kasımpaşa karşısında ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Can Bozdoğan, karşılaşmanın 12'inci dakikasında mükemmel bir gole imza attı.
- Haber Merkezi
- 03.12.2021 - 20:17
- Güncelleme : 03.12.2021 - 20:31
Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu.
Maça baskılı başlayan siyah-beyazlılar, genç oyuncusu Can Bozdoğan'ın ayağından mükemmel bir gol buldu.
CAN BOZDOĞAN'DAN AYAKTA ALKIŞLANACAK GOL
Bozdoğan, ceza sahasının dışından harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Topun ağlara gidişiyle birlikte Beşiktaşlılar büyük bir sevinç yaşadı.
İşte Can Bozdoğan'ın golünden kareler...
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)