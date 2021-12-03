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    Can Bozdoğan'dan Kasımpaşa'ya mükemmel gol

    Can Bozdoğan'dan Kasımpaşa'ya mükemmel gol

    Kasımpaşa karşısında ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Can Bozdoğan, karşılaşmanın 12'inci dakikasında mükemmel bir gole imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 20:17
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 20:31
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    Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu.

    Maça baskılı başlayan siyah-beyazlılar, genç oyuncusu Can Bozdoğan'ın ayağından mükemmel bir gol buldu.

    CAN BOZDOĞAN'DAN AYAKTA ALKIŞLANACAK GOL

    Bozdoğan, ceza sahasının dışından harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

    Topun ağlara gidişiyle birlikte Beşiktaşlılar büyük bir sevinç yaşadı.

    İşte Can Bozdoğan'ın golünden kareler...

    Can Bozdoğan dan Kasımpaşa ya mükemmel gol #1

    (Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

    Can Bozdoğan dan Kasımpaşa ya mükemmel gol #2

    (Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

    Can Bozdoğan dan Kasımpaşa ya mükemmel gol #3

    (Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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