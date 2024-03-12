Can Uzun adım adım Alman devine doğru! İmzayı atıyor

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Nürnberg'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Can Uzun flaş bir transferi gerçekleştirmek üzere.
Bild'de yer alan habere göre Can Uzun, pazartesi günü Eintracht Frankfurt için sağlık kontrollerinden geçti.
Haberin detaylarında ise Eintracht Frankfurt'un, Can Uzun için 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği ve gelecek sezondan itibaren Eintracht Frankfurt forması giyeceği söylendi.
24 maça çıktı
Bu sezon Nürnberg formasıyla 24 resmi maça çıkan Can Uzun, bu karşılaşmalarda 16 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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