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Can Uzun adım adım Alman devine doğru! İmzayı atıyor

Can Uzun adım adım Alman devine doğru! İmzayı atıyor Bu sezon gösterdiği performansla tüm Avrupa devlerinin dikkatini çeken Can Uzun, Eintracht Frankfurt'a transfer olmak üzere.