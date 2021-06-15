Caner Erkin: Umut Meraş tweeti'ni ben beğenmedim

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in Twitter'da beğendiği bir gönderi tartışmaya sebep oldu. Erkin’in menajeri, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Caner Erkin’in beğendiği bir tweet gündem oldu.

Oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, Caner Erkin'in beğendiği "Umut Meraş, Caner Erkin'in ayakkabılarını taşır.'' tweet'inin perde arkasını açıkladı.

“BEN BÖYLE BİR ŞEYİ ASLA YAPMAM”

Beğenilen tweet'i görür görmez oyuncuyu aradığını belirten Altıparmak, Caner’in; "Ben beğenmedim. Benim ufaklık telefonla oynarken herhalde beğen tuşuna bastı. Hemen kaldırdım. Ben böyle bir şey asla yapmam." dediğini açıkladı.

Şenol Güneş, Caner'i defansif açıdan zayıf kaldığı için kadroya almadığını açıklamıştı. 59 kez milli formayı giyen Erkin, bu sezon Fenerbahçe'de 37 maçta 10 asistlik performansa sergiledi.