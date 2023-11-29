Caner Erkin'den 'gizli fon' sözleri: Riskli yatırım yapmam Eyüpspor'da futbol yaşamını sürdüren Caner Erkin, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının önde gelen isimlerinin dolandırılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

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1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da top koşturan Caner Erkin, önceki gün beş yaşındaki kızı Mihran Ela ile İstinye Park’ta görüntülendi. Baba kız, yemek yedikten sonra alışverişin keyfini çıkardı.

Oyuncu Şükra Ovalı ile mutlu bir evlilik sürdüren Caner Erkin, aralarında Emre Belözoğlu ve Arda Turan gibi futbol dünyasının yıldızlarının da bulunduğu birçok meslektaşının 'yüksek kârlı gizli fon' vaadiyle dolandırılması hakkında konuştu.

"Ben paramı gayrimenkule yatırıyorum"

35 yaşındaki futbolcu şu açıklamada bulundu: