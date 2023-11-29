Caner Erkin'den 'gizli fon' sözleri: Riskli yatırım yapmam

1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da top koşturan Caner Erkin, önceki gün beş yaşındaki kızı Mihran Ela ile İstinye Park’ta görüntülendi. Baba kız, yemek yedikten sonra alışverişin keyfini çıkardı.
Oyuncu Şükra Ovalı ile mutlu bir evlilik sürdüren Caner Erkin, aralarında Emre Belözoğlu ve Arda Turan gibi futbol dünyasının yıldızlarının da bulunduğu birçok meslektaşının 'yüksek kârlı gizli fon' vaadiyle dolandırılması hakkında konuştu.
"Ben paramı gayrimenkule yatırıyorum"
35 yaşındaki futbolcu şu açıklamada bulundu:
Hepsinin adına çok üzgünüm. Ben yatırımlarımı daha çok kira getirisi olan yerler için seçiyorum. Sonuçta parayı kolay kazanmıyoruz, ter döküyoruz. Benim yatırımlarım daha çok gayrimenkul üzerine oluyor. Riskli yatırımlardan uzak duruyorum.
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